Beto: "Oggi ho detto a Leao che avrei segnato. Ibra una leggenda, uno dei miei idoli"

Pensi alla nazionale? “Devo trovare più continuità. Devo continuare a lavorare, se ci penso perdo il focus. Se faccio bene all’Udinese so che l’opportunità arriva”.

Su Leao: “Ho parlato con lui prima della partita. Gli ho detto che avrei segnato, a fine partita mi ha detto: “Mamma mia hai segnato veramente”. Ci siamo dati l’in bocca al lupo”.

Su Ibra: “Uno dei miei idoli. È una leggenda. Mi piace tanto giocare contro di lui. È un’emozione grande, lo guardavo sempre in tv e ora ce l’ho davanti. È un’emozione grande. Ma Eto’o è il numero uno. Non c’è nessuno come lui”.

Sai che il Napoli ti vuole? “Non voglio pensare al mercato, mi devo concentrare solo sulla mia stagione. Se faccio una bella stagione vediamo poi che succede”.