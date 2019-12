Bologna, al Dall'Ara l'unica vittoria in nove contro undici nella storia del Milan

Tra le pillole statistiche riguardanti il match tra Milan e Bologna c'è da sottolineare un incredibile unicum nella storia rossonera. Nel match del febbraio 2017 tra i rossoblù e i rossoneri, vinto dal Milan per 0-1 grazie alla rete allo scadere di Pasalic, infatti vi è l'unica vittoria in 9 contro 11 ottenuta dal Milan in tutta la sua storia. Un match, quello di tre stagioni fa, caratterizzato da una serie di eventi rocamboleschi quali le grandi parate di Donnarumma e la doppia espulsione di Paletta nel primo tempo e Kucka alla fine del secondo tempo. La vittoria, tuttavia, fu raggiunta grazie alla grande invenzione di Deulofeu che, dribblato un avversario in area, servì Pasalic che a porta vuota mandò in estasi il popolo rossonero per una vittoria estremamente importante.