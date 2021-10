Bologna, Dominguez a DAZN: "Stasera dovremo avere un'attenzione e un'intensità da grande squadra"

Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna, ha parlato a DAZN nel pre partita di Bologna-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Come si migliora nel cinismo? “Credo che abbiamo sempre avuto occasioni, abbiamo anche fatto tre gol contro la Lazio. Vogliamo continuare così. In una partita le chance non sono tante, dobbiamo sfruttarle di più”.

La partita con la Lazio come modello? “Sicuramente, ma anche con l’Udinese abbiamo fatto bene. Dobbiamo stare concentrati tutta la partita e avere un atteggiamento e un’intensità da grande squadra”.