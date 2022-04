Bologna, i dubbi di Mihajlovic per la sfida di San Siro contro il Milan

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Nonostante il ritorno della malattia, Sinisa Mihajlovic non ha abbandonato la squadra che continua a seguire e preparare in vista della partita di lunedì sera contro il Milan. In particolare, secondo quanto riporta oggi Tuttosport, l'allenatore serbo avrebbe qualche dubbio di formazione da sciogliere soprattutto per quanto riguarda le fasce e l'attacco. L'infortunio di De Silvestri, dovrebbe far migrare HIckey dall'out di sinistra a quello di destra, con Dijks che pare destinato a prendere il posto del terzino scozzese. In fase offensiva qualche dubbio per Soriano, dolorante a un dito del piede ma comunque in pole per un posto dietro alla coppia Arnautovic-Orsolini.