Bologna, ingaggiato lo svincolato Viola: l'ex Benevento sta sostenendo le visite mediche

Benito Nicolas Viola, come riportato dai colleghi di TMW, in questi istanti sta effettuando le visite mediche con il Bologna a Casteldebole dopo essere rimasto svincolato in estate. L’ex centrocampista del Benevento andrà a prendere il posto del giovane Kingsley Michael che si è fratturato il perone sinistro durante la sfida di domenica contro l’Udinese. Michael nel pomeriggio di ieri è stato sottoposto ad un intervento per ridurre la frattura stessa, e rimarrà lontano dai campi da gioco almeno fino a febbraio. Da qui la necessità del Bologna di un sostituto e così nella serata di ieri sono stati limati i dettagli per l’ingaggio di Viola, che a breve diventerà un giocatore rossoblu. Il Bologna domenica sfiderà il Milan allo stadio Dall’Ara.