Bologna, Italiano: "Coppa Italia sogno della società. Inter o Milan in finale? No comment.."

Durante la conferenza stampa del Bologna, in vista della sfida di ritorno contro l'Empoli valida per la semifinale di Coppa Italia, Vincenzo Italiano ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti. Un estratto delle sue parole:

Avrebbe una preferenza su chi affrontare in finale (Inter o Milan, ndr)?

"Non ti rispondo, abbiamo ancora una partita da giocare, quando ero alla Fiorentina mi ricordo delle partite contro il Lech Poznan e con il Braga... tutto va affrontato nei migliore dei modi, l'unico pensiero per me è quello di domani. In questo momento voglio solo pensare a domani, non sbagliare nulla, poi valuteremo il nostro avversario in caso di finale".

Il Bologna è una big?

"Sta dimostrando continua crescita, programmazione e ambizione. Il presidente vuole che il Bologna diventi un club di prima fascia, ha a cuore questa cosa e ci tiene tantissimo. Con questa voglia si può ambire a tutto".