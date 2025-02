Bologna, Italiano: "Riuscire a ribaltare il Milan non è semplice. Reazione fantastica della squadra"

vedi letture

Vincenzo Italiano, allenatore rossoblu, parla a DAZN al termine di Bologna-Milan 2-1. Le sue parole sulla partita: “Una reazione fantastica della squadra ad uno svantaggio in una partita in cui stavamo giocando bene, contro una squadra che a campo aperto può farti male, una delle squadre più veloci al mondo. La capacità dei ragazzi di non mollare e di non uscire dalle partite ci dà la possibilità di vincere gare come queste.

Soprattutto in casa abbiamo la capacità di non mollare, riuscire a ribaltare il Milan non è semplice. Con questi tre punti che aggiungiamo alla nostra classifica già bella diventa importante. Battere il Milan in rimonta è un grande merito dei ragazzi che si meritano questa gioia".