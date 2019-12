Mihajlovic dovrà lavorare sulla mente dei suoi giocatori, con il Bologna che è la squadra ad aver perso più punti da situazione di vantaggio in questo campionato: 10, a fronte dei 13 persi dagli emiliani nell’intera scorsa stagione. In compenso, il Bologna si attesta come la squadra che ha guadagnato più punti con i propri gol realizzati negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A (9).