Bremer spaventa la Juve: "Mio futuro? Vedremo dopo la Copa America"

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Sono molto concentrato sulla Copa América e lascio la questione nelle mani dei miei agenti. Certo, ho letto alcune cose e sono felice di sapere che club con tanta storia potrebbero seguirmi, ma la verità è che parlerò di questo tema con i miei agenti dopo la Copa América. Ho molti obiettivi. Voglio giocare uno o due Mondiali e voglio continuare a lottare per titoli importanti in Europa". Dal ritiro del Brasile, impegnato in Coppa America, Bremer in una intervista al quotidiano spagnolo As parla del suo futuro e della Juventus.

"Thiago Motta sarà accolto molto bene da tutta la rosa - sottolinea - È un professionista che sta facendo un ottimo lavoro e penso che sia stata un'ottima scelta da parte del club. Per quanto mi riguarda, farò del mio meglio per aiutarlo ad adattarsi il ;;prima possibile". "Mi sento molto bene e preparato per tutto quello che ho fatto nelle ultime stagioni. Piano piano stiamo aiutando la Juventus a tornare protagonista e a lottare per grandi traguardi. Spero davvero che la prossima stagione sia una stagione di grande gioia per tutti noi, giocatori e tifosi", conclude il difensore brasiliano. (ANSA).