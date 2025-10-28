Brescianini all'intervallo: "Loro si chiudono, magari vogliono ripartire... Noi dobbiamo essere bravi a trovare spazi"

Brescianini all'intervallo: "Loro si chiudono, magari vogliono ripartire... Noi dobbiamo essere bravi a trovare spazi"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:49L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Marco Brescianini ha parlato a DAZN all’intervallo di Atalanta-Milan 1-1. Le sue parole:

“Dobbiamo rientrare in campo con calma. Loro si chiudono dietro, chiudono le traiettorie. Magari vogliono andare in ripartenza, noi dobbiamo essere bravi a trovare gli spazi giusti”.