Buone notizie per il Sassuolo: dopo 216 giorni è tornato in campo Berardi

vedi letture

3 marxo 2024-5 ottobre 2024: 216 giorni dopo Domenico Berardi è tornato in campo con la maglia del Sassuolo. Fermo per via di un tremendo infortunio al tendine d'Achille, il capitano e numero 10 dei neroverdi sembrerebbe essersi messo alle spalle questo lungo periodo, come confermato anche dall'immediato impatto avuto sulla partita di ieri.

Entrato al 73esimo di Sassuolo-Cittadella sul risutato di 5 a 1 a favore degli emiliani, Berardi ci ha messo 9 minuti per servire il suo primo assist della stagione. Notizia, questa, che per un certo senso interessa anche il Milan di Paulo Fonseca, che potrebbe ritrovarselo come avversario il prossimo 4 dicembre in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia che andrano in scena a San Siro.