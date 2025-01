Cagliari, il racconto dell'allenamento odierno: lavori personalizzati per Luvumbo e Mina

Questo il racconto dell'allenamento odierno del Cagliari, prossimo avversario del Milan in Serie A (sabato alle 20.45 a San Siro): "Nuova seduta di lavoro al CRAI Sport Center in vista del Milan, gara in programma sabato 11 gennaio al “Meazza” alle ore 20.45 (i biglietti per il Settore Ospiti), primo match del girone di ritorno del campionato di Serie A.

L’allenamento odierno ha visto la squadra impegnata inizialmente in palestra, il gruppo si è poi trasferito in campo: attivazione con palla, a seguire serie di partite giocate su campo ridotto. Lavori personalizzati per Zito Luvumbo e Yerry Mina. Per domani, giovedì 9, allenamento fissato al mattino" riporta il sito ufficiale del club sardo.