Cagliari, Maran in conferenza: "Milan diverso rispetto all'andata. In controllo prima dell'autogol, paghiamo episodi sfavorevoli"

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "Eravamo partiti bene ed eravamo in controllo. E quest'episodio ha cambiato gli episodi successivi. Basti pensare al terzo gol che ha fatto seguito alla traversa di Joao Pedro. Dobbiamo essere più forti degli episodi a sfavore. Noi ci siamo arresi all'episodio negativo e abbiamo sbagliato, però siamo rimasti in partita fino al terzo gol. Abbiamo difeso molto bene sui loro attaccanti esterni e abbiamo sfondato diverse volte arrivando a crossare. Ribadisco, tanti episodi sfortunati in un momento del genere e contro un Milan che sta così dal punto di vista della forma, sono troppo per noi. Differenza di rendimento in negativo da novembre in poi? E' da novembre che giochiamo tutte le partite con 5-6 giocatori in meno. Alla Juventus mancano due centrali e la squadra subisce 6 gol. Cagliari-Parma? E' una gara fondamentale dal punto di vista mentale. Milan diverso rispetto all'andata? Un po' sì, anche negli artefici in campo".