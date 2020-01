Cagliari-Milan: la lista degli indisponibili di Maran

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Milan, l'ultima del girone d'andata, l'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha annunciato i giocatori che non saranno a disposizione per il match contro i rossoneri: "Non ci saranno Cacciatore e Ceppitelli, oltre a Pavoletti. Cragno viene con noi, ma solo per onor di firma, dato che Ciocci va con la Primavera. Siamo concentrati sul match di domani, con noi viene anche Ladinetti".