Cagliari, Mina e Adopo espulsi con la Lazio: salteranno il Milan

vedi letture

Serataccia per il Cagliari che ieri sera nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A non solo ha perso contro la Lazio per un calcio di rigore negli ultimi venti minuti ma ha anche perso per espulsione due suoi calciatori: prima Yerry Mina e quindi Adopo. Una notizia che riguarda molto da vicino il Milan che sarà prossimo avversario dei sardi. Dunque i due calciatori non saranno a disposizione di mister Davide Nicola per la partita che si giocherà in Sardegna sabato alle 18 contro i rossoneri.

Si riporta di seguito i risultati dell'undicesima giornata di Serie A:

02/11/2024 Sabato 15.00 BOLOGNA 1-0 LECCE

02/11/2024 Sabato 18.00 UDINESE 0-2 JUVENTUS

02/11/2024 Sabato 20.45 MONZA 0-1 MILAN

03/11/2024 Domenica 12.30 NAPOLI 0-3 ATALANTA

03/11/2024 Domenica 15.00 TORINO 0-1 FIORENTINA

03/11/2024 Domenica 18.00 HELLAS VERONA 3-2 ROMA

03/11/2024 Domenica 20.45 INTER 1-0 VENEZIA

04/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI 1-0 COMO

04/11/2024 Lunedì 18.30 PARMA 0-1 GENOA

04/11/2024 Lunedì 20.45 LAZIO 2-1 CAGLIARI