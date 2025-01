Cagliari, Zortea: "Tra un po' esame patente nautica con Zappa: più facile la partita con il Milan"

vedi letture

Domani sera alle 20.45 a San Siro il Milan torna in campo in Serie A. I rossoneri sfideranno quel Cagliari che nella gara di andata riuscì a segnare tre reti ai rossoneri dando vita a un pirotecnico pareggio per 3-3. Oltre a Zappa, mattatore con una doppietta, i sardi trovarono il gol anche con Nadir Zortea, che sta vivendo un'ottima stagione quest'anno. Il laterale ha parlato ieri nel corso della trasmissione "Il Cagliari in diretta" in onda sull'emittente locale Radiolina.

Le parole di Zortea sulla sua vita a Cagliari: “Il bilancio è già molto positivo, svegliarsi con il mare davanti è bello e non ero abituato. Tra un po’ darò anche l’esame di patente nautica insieme a Zappa, c’è tanto da lavorare, forse è più facile la partita con il Milan (ride ndr). Il clima della Sardegna mi piace, penso sia un fattore positivo anche per la condizione atletica e la salute, riducendo il rischio di infortuni. Ho cambiato tante squadre in questi primi anni di carriera, tanti compagni e tanti allenatori, penso che sia un motivo di crescita fare esperienza e avere bagaglio di conoscenze umane e tecniche differenti. Ho praticamente cambiato squadra ogni sei mesi, in estate cercavo una situazione più stabile e duratura, dove essere coinvolto pienamente nel progetto. All’Atalanta non avevo spazio, poi c’è stata l’occasione di Cagliari e ho detto subito sì anche alla luce del fatto che il trasferimento sarebbe stato definitivo”.