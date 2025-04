Carnevale: "Udinese-Milan a corto di risultati. I rossoneri forse anche di gioco"

Andrea Carnevale, responsabile dello scouting dell’Udinese, è intervenuto a Sky Sport a poche ore dal fischio d'inizio di Udinese-Milan, match che apre la 32^ giornata di Serie A al Bluenergy Stadium: "Udinese e Milan sono due squadre che sicuramente sono a corto di risultati, forse il Milan anche di gioco. Purtroppo abbiamo perso le ultime tre partire giocando anche bene come col Genoa, ma stasera per i nostri giocatori è l'occasione giusta per confrontarsi con dei campioni. Scudetto? L'Inter è la squadra da battere, il Napoli - che nella seconda parte di campionato ha un po' deluso - deve fare qualcosa in più".