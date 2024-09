Champions League, la rosa Uefa del Real Madrid di Ancelotti

Al rientro dalla sosta delle nazionali, la prima della stagione, si comincerà a fare sul serio e come sempre a metà settembre questo vuol dire che comincerà la nuova stagione di Champions League. Quest'anno il massimo torneo Europeo si articolerà con un nuovo formato a girone unico. Il Milan, come per tutte le partecipanti, giocheranno otto partite, la metà in casa e l'altra in trasferta. Questa la rosa Uefa del Real Madrid che sarà la quarta avversaria della squadra di Fonseca.

PORTIERI

Thibaut Courtois

Andriy Lunin

Fran González *

Sergio Mestre

DIFENSORI

Dani Carvajal

Éder Militão

David Alaba

Jesús Vallejo

Fran García

Antonio Rüdiger

Ferland Mendy

Youssef *

Gonzalo *

Jacobo Ramón *

Raúl Asencio *

CENTROCAMPISTI

Jude Bellingham

Eduardo Camavinga

Federico Valverde

Luka Modrić

Aurélien Tchouameni

Arda Güler

Lucas Vázquez

Dani Ceballos

Brahim Díaz

Manuel Ángel *

Antonio Moreno *

Chema Andrés *

ATTACCANTI

Vinícius Júnior

Kylian Mbappé

Rodrygo

Endrick