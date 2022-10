MilanNews.it

Manca ancora una settimana alla sfida tra Dinamo Zagabria e Milan che si giocherà martedì 25 ottobre in Croazia. L'avversaria dei rossoneri sarà impegnata prima della sfida di Champions League venerdì 21 nel campionato nazionale, quando ospiterà in un big match l'Hajduk Spalato secondo in classifica. Le due squadre sono separate da 8 punti.