Chelsea, Potter: "Kanté fonte di preoccupazione, Fofana non rientra prima del Mondiale"

Graham Potter, allenatore del Chelsea, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Premier League con l'Aston Villa, ha fatto un punto sui giocatori infortunati della sua rosa, iniziando da Reece James: "Deve vedere uno specialista dopo il fine settimana, quindi finché non avremo certe informazioni non posso aggiungere nulla. Tutto il resto è speculazione, aspettiamo e vediamo. Ieri non si sentiva così male, ma con certe cose non puoi mai sapere. Non dobbiamo però pensare allo scenario peggiore, non ci sono motivi".

Ai box c'è anche Kante, con la Francia preoccupata per il Mondiale.

"Anche lui aspetta di essere visitato nel weekend, la sua battuta d'arresto non è una buona notizia ma in questa fase non posso darvi altri dettagli. Storicamente però ci sono cose successe che sono fonte di preoccupazione, il fatto che si sia fermato nella fase di riabilitazione lo è ma il massimo che possiamo ottenere è una diagnosi giusta e aiutarlo a tornare a godersi il calcio in piena forma".

E poi Fofana.

"Procede, non credo che lo vedremo scendere in campo con il Chelsea prima del Mondiale".