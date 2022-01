Chiellini a DAZN: "Pareggio giusto, siamo due buone squadre. Il campo è quello che è"

Giorgio Chiellini ha parlato a DAZN al termine di Milan-Juventus:

Questo punto che sapore ha? “Sono sempre uno che pensa positivo, il bicchiere è sempre mezzo pieno. La partita è stata equilibrata, il risultato più giusto è il pareggio. Siamo due buone squadre in un buon momento, loro stanno facendo benissimo in casa. Peccato, una vittoria ci avrebbe dato uno slancio importante. L’obiettivo è chiaro, siamo lì. Dobbiamo continuare così”.

Sul campo: “Il campo è questo, per tutte e due le squadre. Si è giocato tanto, qualche dubbio sul giocare due partite in due giorni c’è, ma è stato così per entrambe le squadre. Spero migliori, questo rimane comunque lo stadio più bello d’Italia e spero abbia un campo adeguato”.

Sul momento: “Siamo cresciuti nella partita, siamo squadra per 95 minuti. Ci è mancato il guizzo, ma credo che oggi sia stata una Juve buona con una propria identità. È un percorso che negli ultimi due mesi stiamo facendo molto bene”.

Sul duello con Ibra: “Non ci siamo detti niente, è un peccato. Ho l’entusiasmo di un ragazzino, me la devo godere. Alla mia età si deve vivere giorno per giorno. Avere la possibilità di aiutare questi ragazzi mi dà tanta energia”.