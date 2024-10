Club Brugge, la probabile formazione dei belgi contro il Milan

vedi letture

Domani il Milan torna a giocare in Champions League. A San Siro arriva il Club Brugge di Nicky Hayen che nelle prime due giornate ha ottenuto una sconfitta (0-3 contro il Borussia Dortmund) e una vittoria (1-0 contro lo sturm Graz). La squadra belga, che arriverà nel pomeriggio a Milano (alle 17.45 conferenza a San Siro, alle 18.30 la rifinitura sempre al Meazza), dovrebbe giocare con questa formazione: Mignolet, Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper, Onyedika, Jashari, Vanaken, Tzolis, Jutgla, Skov Olsen.

I dubbi sono soprattutto in attacco dove Skov Olsen è tornato dagli impegni con le nazionali con un dolore alla gamba e quindi non ci sono certezze sul suo impiego dal primo minuto. Da capire anche se Hayen schiererà Jutgla titolare come attaccante visto che il suo rendimento in questa stagione non è stato finora positivo (il centravanti titolare è Nilsson, ma è infortunato).