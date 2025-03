Como, Caqueret: "Milan forte ma abbiamo qualità e forza per competere con loro"

Maxence Caqueret, centrocampista ex Olympique Lione, è stato uno dei colpi della finestra invernale di calciomercato del Como che sabato 15 marzo alle 18, a San Siro, sarà avversario del Milan in campionato. Proprio nella gara di andata, giocatasi in riva al lago nel mese di gennaio, Caqueret fece il suo esordio con la divisa biancoazzurra, mentre nell'ultimo turno di campionato contro il Venezia il transalpino ha giocato la sua prima gara per intero. Per quest'ultimo motivo è stato intervistato sui canali ufficiali del club.

Il pensiero di Maxence Caqueret sull'impegno con il Milan: "La mia prima partita in Bianco Blu è stata proprio contro il Milan e, sebbene sia stata una grande esperienza, anche quell’occasione mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Abbiamo giocato bene, siamo andati in vantaggio, ma abbiamo subito un gol nel finale, perdendo punti che avremmo meritato. Ora ci aspetta la gara di ritorno e dovremo farci trovare pronti. Il Milan è una squadra forte, ma sono convinto che abbiamo la qualità e la forza per competere con loro. Daremo tutto per conquistare i tre punti”.