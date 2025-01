Como, Diao: "Dopo il Milan, amaro in bocca: giocato bene ma non è bastato"

Assane Diao ci ha messo pochissimo a diventare uno dei protagonisti del Como di Cesc Fabregas. Il talento arrivato in questa sessione invernale dal Betis Siviglia, dopo la rete di ieri sera contro l'Udinese (la seconda dal suo arrivo in Serie A), ha così parlato tramite i canali ufficiali del club lariano.

"Lo spogliatoio è incredibile, tutti mi hanno accolto benissimo. Ho giocato solo tre partite, ma sembra di essere qui da un anno. È un gruppo fantastico, con tanta passione per il calcio, e mi hanno fatto sentire subito parte della squadra", ha spiegato in merito al suo ambientamento nel nuovo gruppo.

Quindi un passaggio sul suo impatto e sul secondo gol dal suo arrivo:

"Sono molto felice per il gol e, soprattutto, per la vittoria. Sapevamo fin dal primo minuto che dovevamo conquistare i tre punti e lo abbiamo dimostrato con un grande approccio alla gara. Dopo la partita con il Milan c'era un po' di amaro in bocca, perché avevamo giocato bene ma non era bastato. Oggi siamo stati perfetti. Sono grato alla squadra e voglio ringraziare Gabriel per l’assist e per le belle parole", ha spiegato il giocatore a poche ore di distanza dalla vittoria di ieri contro l'Udinese.