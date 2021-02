Conte: "Complimenti al Milan. Handanovic ha fatto un paio di parate importanti"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, parla tra poco in conferenza stampa dallo stadio San Siro dopo la partita contro il Milan. Segui con il live TMW le dichiarazioni post derby del mister nerazzurro.

Ore 18.03 inizia la conferenza di Conte.

Grande gara dell’Inter? “E’ stata un’ottima prestazione e sono felice per i ragazzi, siamo stati bravi a vincere contro una squadra molto forte come il Milan a cui faccio i complimenti perché stanno facendo grandi cose. Quello che mi porto dentro è che i ragazzi iniziano a gestire i vari momenti della partita e in questi sono stati bravi, abbiamo fatto un primo tempo di alto livello, mentre nella ripresa sono partiti forti loro, Handanovic ha fatto un paio di parate importanti, poi siamo usciti di nuovo e meritato la vittoria”.

Favoriti per lo scudetto? “L’allenatore dell’Inter e i giocatori dell’Inter deve sempre pensare a vincere, visto la storia della squadra. Poi ne vince una sola, e anche l’anno scorso abbiamo lottato per farlo. Siamo consapevoli che stiamo migliorando, sta crescendo la qualità individuale dei giocatori e sta crescendo tutta la squadra”.

Lukaku e Martinez lavorando per la squadra? “Lavorare nella fase difensiva non gli pregiudica di avere occasioni in avanti, sono contento per Lautaro e Lukaku, lavorano molto per la squadra ed è quello che mi interessa di più”.

Ore 18.07 termina la conferenza di Conte.