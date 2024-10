Conte fa turnover in vista del Milan: Napoli in campo alle 15 pensando a martedì

Vietato fermarsi. Il Napoli ospita il Lecce di Gotti, in grande difficoltà, con l'obiettivo di dare continuità ai risultati e confermarsi in testa alla classifica, magari provando anche ad allungare considerando che questa giornata di campionato proporrà Inter-Juventus. L'ennesimo sold-out al Maradona spingerà la squadra di Antonio Conte, reduce da tre vittorie di fila, quattro considerando anche la Coppa Italia, ed in generale da sette vittorie nelle ultime otto. Uno score niente male che il Napoli dunque può ulteriormente ritoccare, prima dell'inizio del ciclo di big-match che partirà martedì a Milano. La gara col Lecce a tre giorni da Milano - a maggior ragione dopo il rinvio della sfida dei rossoneri - è anche quella dove Antonio Conte può permettersi sulla carta alcuni cambi ed alcuni potrebbero essere sorprendenti.

Due novità nel tridente?

Nessun dubbio sull'impiego di David Neres, alla grande occasione in Serie A dopo aver firmato 1 gol e 3 assist in 77 minuti negli spezzoni in campionato. Attesissimo il brasiliano, ma col Lecce potrebbe esserci parallelamente anche una chance per Cyril Ngonge, fermo a quell'ora di gioco in Coppa Italia in cui però convinse Conte e scalò idealmente delle gerarchie. Due esterni all'esordio dal primo minuto, dunque, nel tridente con Lukaku (con Simeone pronto a subentrare e Raspadori invece molto più indietro in questo momento e per caratteristiche più vice-McTominay come sottolineato da Conte)

Gli altri cambi

Alcuni fanno parte di semplici rotazioni o scelte forzate. Gilmour sostituirà ancora Lobotka indisponibile (ad oggi difficile anche il recupero per Milano) mentre Meret si riprende il posto su Caprile dopo l'infortunio e Olivera partirà dall'inizio dopo il rientro sofferto dalla nazionale che ha premiato Spinazzola ad Empoli. Questi ultimi due a tutti gli effetti dei titolari ma alzano a quattro i cambi rispetto all'ultima gara. Per il resto non dovrebbero esserci particolari sorprese, anche se sperano pure Rafa Marin e Folorunsho, ma il turnover verrà incrementando probabilmente solo nella ripresa con i 5 cambi.