Conte: "Meritavamo qualcosa in più ma bisogna fare i complimenti al Milan"

Dopo la sconfitta rimediata contro il Milan, Antonio Conte ha parlato della prestazione dell'Inter ai microfoni di Radio Rai 1: "Sicuramente meritavamo qualcosa in più ma abbiamo avuto diverse occasioni e un po' per bravura del portiere e un po' per colpa nostra non siamo riusciti a concretizzarle. Comunque bisogna fare anche i complimenti al Milan, bravo a tenere botta e conquistare questa vittoria. Si deve ripartire, abbiamo un'altra gara mercoledì in Champions League, dobbiamo resettare, tenere le cose positive e migliorare le cose negative per cercare di evitare un'altra sconfitta"