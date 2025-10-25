Conte risponde a Marotta: "Che lasci le cose a chi ha partecipato alla partita e non intervenga: così sminuisce l'allenatore"

vedi letture

Nervi tesi nel post partita di Napoli-Inter 3-1, con il presidente dei nerazzurri Giuseppe Marotta che è andato a DAZN a protestare per un presunto errore arbitrale che ha dato un certo indirizzo alla partita con il rigore assegnato a Napoli. Antonio Conte, sempre a DAZN, non ha usato mezzi termini nel rispondergli:

“La differenza tra Napoli e l’Inter è che l’Inter appena può manda Marotta, o comunque le altre squadre mandano gli alti dirigenti. Qui vengo io a parlare. Secondo me una grande squadra deve fare le corrette valutazioni, capire il perché oggi ha perso e non appellarsi a questo perché crei degli alibi ai giocatori e all’ambiente. Io penso che questo sia totalmente nocivo. Questo non l’avrei permesso da allenatore ad un mio dirigente… In questo caso Marotta è diventato anche presidente, quindi sta facendo una grande escalation il direttore.

Vedere un presidente che viene a fare queste considerazioni lo trovo veramente… Con tutto il rispetto che ho per il direttore eh, però che lasci le cose a chi ha partecipato alla partita e non intervenga, anche perché in questo caso sminuisce anche l’allenatore e non va bene. Io non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare il papà e di venire, mi sono sempre difeso da solo. Fare queste difese d’ufficio diventano un po’… Dai. Ma va bene così, non fa niente”.