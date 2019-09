Conte: "Se giochiamo con in testa gli elogi del derby non abbiamo capito niente"

Antonio Conte, nella conferenza di vigilia di Inter-Lazio, ha parlato della sfida coi biancocelesti, toccando sfiorando anche il tema derby: “Sarà un test molto molto impegnativo, uno dei più difficili da inizio stagione. La Lazio ha un’identità consolidata, con un bravissimo allenatore, forse sottovalutato. Sarà un’altra verifica. Se entriamo in campo con ancora in testa gli elogi per il derby significa che non abbiamo capito niente. Deve essere resettato tutto."