Continua il punzecchiamento social tra de Roon e il tifo rossonero: "Almeno le mie menzioni non sono piene di "Zlatanmaniacs" ora"

Continua il punzecchiamento social tra de Roon e la tifoseria rossonera. Il tutto era nato dopo lo 0-3 di San Siro del 2021, quando l'olandese mise su Twitter un video di sfottò verso la squadra di mister Pioli: da allora i tifosi del Milan se la sono legata al dito e non hanno perso occasione di rinfacciarlo all'Atalantino, che comunque l'ha sempre presa con ironia e leggerezza. Ad esempio a maggio 2022, dopo il 2-0 di San Siro, scrisse "Quando controlli le tue menzioni dopo unaa sconfitta col Milan", allegando una foto molto eloquente e simpatica (clicca qui).

Anche questa sera, dopo il pareggio maturato al Gewiss Stadium, l'olandese non ha fatto mancare il solito tweet dedicato ai tifosi del Milan: "Vincere sarebbe stato bello, ma almeno le mie menzioni non sono piene di "Zlatanmaniacs" ora". Ovviamente il tono del messaggio è assolutamente leggero e non provocatorio.

Win would’ve been nice, but at least my mentions are not full of Zlatanmaniacs now. pic.twitter.com/ZYKvTNjD3P