Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, la prova di forza di Carlo"

"La prova di forza di Carlo. Confermato il suo 4-4-2". Così il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, apre la propria pagina sportiva. Con il Napoli di mister Ancelotti che, questo pomeriggio, scenderà in campo contro il Milan: "Dopo aver accarezzato l’idea di passare al 4-3-3 provato in queste settimane. Lozano-Insigne potrebbe essere la coppia in attacco, fuori Mertens e Callejon", si legge nel resto della titolazione.