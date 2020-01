CorSera - Inter, Lautaro salterà il derby

Il derby di Milano del prossimo 9 febbraio potrebbe avere un protagonista importante in meno: Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha infatti perso la testa ieri nel finale del match contro il Cagliari e si è fatto cacciare dall'arbitro Manganiello per poteste e insulti al direttore di gara. La decisione del Giudice Sportivo arriverà nelle prossime ore, ma, secondo il Corriere della Sera, l'argentino salterà la stracittadina contro il Milan. Per lui anche un multa da parte del club nerazzurro.