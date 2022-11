Cremonese, Alvini: "Punto importante, non è stato facile fermare il Milan"

MilanNews.it

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine di Cremonese-Milan. Di seguito le dichiarazioni:

Sulla partita: “Il punto è importante e ti da qualche cosa ma devi valorizzarlo nella prossima gara. Nelle ultime dieci partite abbiamo fatto sette pareggi. È un cammino particolare il nostro ma la strada è tosta. La squadra è tosta e oggi abbiamo sporcato la strada al Milan. Sono contento per i ragazzi per come hanno intrepretato la partita”.

Sulla difficoltà nel fermare il Milan: “Non è stato facile fermare il Milan, che ha avuto le sue occasioni. Carnesecchi ha fatto delle grandi parate, noi abbiamo fatto il nostro per lavorare bene nel campo. La squadra è stata brava nello sporcare volutamente la partita al Milan. Siamo partiti molto aggressivi ma è logico che quando hai nuovi giocatori nel campionato italiano, che è diverso, il percorso di adattamento forse non è stato facilissimo”.

Sulle assenza a sinistra: “La catena di sinistra senza Theo e Leao ci ha avvantaggiati ma noi siamo stati bravi nel fare la partita. Siamo vivi e sono certo che ce la giocheremo”.

Sulla lotta fra Milan e Napoli: “Il Milan sta facendo un campionato straordinario ma in questo momento il Napoli sta facendo meglio in Italia ma non solo. È il Napoli che sta andando più forte degli altri".