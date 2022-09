D. Zagabria, Ademi: "Veniamo in casa del Milan consapevoli della loro forza, ma anche della nostra. Daremo tutto"

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Arijan Ademi, capitano della Dinamo Zagabria, si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: "Siamo reduci da una vittoria in campionato e veniamo in casa del Milan consapevoli delle loro qualità: abbiamo giocato benissimo contro il Chelsea, sappiamo della forza del Milan, ma anche della nostra. Daremo tutto".

Domani sarà la tua 100esima partita in Champions League...

"Spero che ci saranno anche altre occasioni. Io sono pronto, darò tutto".

Domani per voi sarà la 18esima partita in 2 mesi: ci sarà stanchezza?

"No, non credo, ci siamo abituati. La stanchezza non c'è".

Cosa ti aspetti dal ritorno a San Siro a due anni dal match contro l'Atalanta?

"L'atmosfera è ottima, ho parlato con i compagni. È veramente un bell'ambiente e speriamo che domani sia una bella partita".

C'è qualche differenza tra la Dinamo di due anni fa e quella di oggi?

"Le cose sono cambiate, ma non ci sono molte differenze".