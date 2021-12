Dalla Spagna: Atletico Madrid senza Savic verso la sfida con il Porto

L'Atletico Madrid di Simeone, avversario del Milan nel girone B di Champions, affronterà il Porto martedì sera senza un giocatore importante in difesa: stando a quanto riferisce AS Stevan Savic, per lui un problema muscolare presentatosi nel match contro il Mallorca, non sarà della partita. Anche Giménez è in dubbio per un problema muscolare, ma l'uruguaiano dovrebbe stringere i denti e partire titolare all'Estadio do Dragao.