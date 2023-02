MilanNews.it

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Mediaset al termine della sfida contro l'Atalanta parlando anche del derby contro il Milan: "Avranno voglia di rivincita, ma dovremo farci trovare pronti. Prepareremo la partita nel migliore dei modi e scenderemo in campo come sempre per vincere".