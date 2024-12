De Ketelaere a DAZN: "Il mio gol non è mai fallo, salto molto più in alto di Theo"

Charles De Ketelaere ha parlato a DAZN al termine di Atalanta-Milan. Queste le dichiarazioni dell’ex rossonero

La serenità dell’Atalanta…

“Io penso che questa mentalità che c’è qui, di provare a vincere partita per partita, quest’anno dimostriamo che possiamo vincerle tutte. Non voglio parlare di obiettivi, ma la prossima partita possiamo sempre vincerla”.

Cosa ha di così speciale l’Atalanta? Cosa ti ha dato Gasperini per farti avere questa fiducia?

“Sì è vero, sono un’altra persona sul campo. Gioco con molta più fiducia e più avanti in campo, dove mi sento meglio. Penso che il mister da tanta struttura alla squadra, è molto chiaro in ogni partita cosa fare contro l’avversario. La struttura ti dà fiducia per vincere la partita”.

C’era fallo sul tuo gol?

“Ho sentito nelle altre interviste che hanno protestato. Non è mai fallo, salto molto più in alto e ho le mani naturalmente lì. Non è mai fallo, non è che siccome lui è lì io non posso saltare per cercare la palla”.

Stai aggiungendo anche il gol di testa al tuo repertorio?

“Non so. È un bel gol, sono molto contento. Provo sempre a cercare il gol. Quando la palla è arrivata ho provato ad essere lì ed è andata. Se riuscissi a mettere anche questo nel mio gioco sarebbe bello”.