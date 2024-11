Derby per il Sassuolo prima del Milan: i neroverdi in campo domani

Il Milan il prossimo martedì 2 dicembre si ritroverà con una delle sue bestie nere più grandi degli ultimi anni, il Sassuolo. I neroverdi sono retrocessi in Serie B al termine della scorsa stagione e per questo non ci sarebbero dovute essere gare in programma tra i due club: a tappare il buco ci ha pensato la Coppa Italia che metterà di fronte agli ottavi di finale le due formazioni allenate da mister Paulo Fonseca e da mister Fabio Grosso. Attualmente il Sassuolo occupa la prima piazza nel campionato cadetto e domani sera proverà ad allungare in classifica.

L'impegno di domani in campionato che precederà quello con il Milan di Coppa, è uno di quelli importanti: il Sassuolo, infatti, sfiderà la Reggiana nel derby. Formalmente in casa sarà la squadra amaranto e il calcio di inizio è fissato per le 20.30. Queste le parole di mister Fabio Grosso sugli infortunati in conferenza stampa: "Abbiamo ancora un giorno perché qualche problemino poi si risolve ma c'è stato, a me piace tenere a disposizione i ragazzi al 100% perché poi quando lavori qualche problemino viene fuori ma riusciamo a recuperare Ghion e invece perdiamo Lipani che si è fermato due giorni fa ma non c'è per questa gara, poi gli altri sono più o meno a disposizione e vediamo se chi ha avuto qualche acciacco riuscirà a essere al top o potrà entrare qualche compagno".