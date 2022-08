Deulofeu carico per la sfida da ex al Milan? Sottil: "Sì, va 200 all'ora"

MilanNews.it

Per Deulofeu, da ex, sarà una partita molto sentita contro il Milan se lo aspettava così carico? Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, si è così espresso in conferenza pre Milan sullo spagnolo: "Si. Questo è un grande gruppo, dal primo giorno ho avuto sensazioni positive. Sono ragazzi che amano migliorarsi e che vogliono far fatica. Abbiamo creato subito una bella simbiosi. Dentro questa squadra ci sono dei leader che sono d'esempio per i più giovani come Deulofeu, Pereyra, Becao, Nuytinck, Silvestri e Walace. Quindi, per quanto riguarda Deulofeu, non mi sorprende questo suo entusiasmo perché fa tutto a 200 all'ora, è un perfezionista e sono sicuro che domani si farà trovare pronto. In generale questo gruppo lo farà perché a loro piace la competizione e, partite come quella col Milan, sono le più belle per un calciatore".