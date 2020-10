L'esterno dell'Udinese, Gerard Deulofeu, ha parlato alla TV ufficiale del club dopo la vittoria in Coppa Italia per 3-1 contro il Vicenza, gara nella quale ha siglato il gol del momentaneo 2-0: "Piano piano sto tornando al mio livello, col passare dei giorni ho più forza, più energia. Non vedo l’ora arrivi la partita con il Milan, ho buone sensazioni".