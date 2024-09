Di Francesco: "Milan in difficoltà? E' la squadra che produce più possibilità di andare in gol"

vedi letture

Il Venezia si prepara alla terza trasferta stagionale: dopo Roma e Firenze, i lagunari sono attesi a Milano, per la sfida di domani sera contro i rossoneri di Fonseca. Il tecnico arancioneroverde Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa.

Come avete lavorato in questa settimana? Che avversario si aspetta domani?

"Abbiamo fatto un ottimo lavoro in generale, con una amichevole in mezzo. Sta crescendo la condizione fisica e la conoscenza. Abbiamo qualche problemino per Altare e Sverko che hanno avuto qualche problemino al termine di questo allenamento. Da valutare anche Haps che aveva qualche problemino da risolvere. Bjarkason è l'unico non ancora disponibile. Il Milan è la squadra che produce più possibilità di andare in gol, quindi va preso con le molle il fatto che sia stato in difficoltà ed in più giocherà davanti a 70mila tifosi".

DOVE VEDERE MILAN - VENEZIA

Data: sabato 14 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it