Di Francesco sul momento del Milan: "I rossoneri sono vivi ma hanno tante assenze"

Il Milan si avvicina alla sfida contro il Frosinone, in programma sabato sera a San Siro alle 20:45, con due sostanziali novità: il probabile rientro nei convocati da parte di Ismael Bennacer, che ha recuperato dal brutto infortunio rimediato lo scorso maggio contro l'Inter in Champions League, e la possibile soluzione Jan-Carlo Simic per la difesa, vista l'emergenza del reparto dopo l'ultima tegola Malick Thiaw contro il Borussia Dortmund.

In conferenza stampa ha parlato così del Milan, l'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco analizzando il complicato momento dei rossoneri in questa parte di stagione: "Che Milan mi aspetto? Sono convinto che i tifosi rossoneri saranno vicini alla squadra. Io non credo che il Milan sia in un momento disastroso, sicuramente è in difficoltà. Contro il Dortmund ha perso ma ha avuto tante occasioni per andare in vantaggio. Il Milan è una squadra viva, ha delle assenze come le abbiamo anche noi".