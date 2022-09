MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Come riportato dal sito ufficiale della Dinamo Zagabria, i croati sono arrivati a Milano per la sfida di domani contro il Milan: gli avversari dei rossoneri sederanno in conferenza stampa con il mister Cacic e il capitano Ademi alle 19 per poi allenarsi a San Siro alle 19:30.