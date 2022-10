Dinamo Zagabria, i croati sono ancora imbattuti in casa in questa stagione

MilanNews.it

La Dinamo Zagabria, avversaria domani sera del Milan per la penultima sfida del gruppo E di Champions League, è ancora imbattuta in casa in questa stagione. La squadra di Cacic non ha mai perso nelle 7 giocate al Maksimir in campionato mentre ha vinto contro il Chelsea e pareggiato contro il Salisburgo in Champions, a cuis i aggiungono le le due vittorie e un pareggio nei turni preliminari della competizione.