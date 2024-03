Duncan segna solo contro il Milan: l'incredibile statistica del centrocampista viola

vedi letture

Nel corso di Fiorentina-Milan, giocata ieri sera al "Franchi" E vinta 2-1 dai ragazzi di Mister Stefano Pioli, grazie a Loftus-Cheek e a Leao, mentre per la viola ha segnato Alfred Duncan e non è stata la prima volta per lui contro i rossoneri.

Infatti, il centrocampista classe 1993 ha segnato per tre anni consecutivi contro il Milan:

Duncan 1 goal in stagione 21/22 contro il Milan

Duncan 1 goal in stagione 22/23 contro Milan

Duncan 1 goal in stagione 23/24 sempre contro il Milan