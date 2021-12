Empoli, Andreazzoli: "Domani mi aspetto molte difficoltà, Milan ha fatto numeri straordinari"

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Ultimo atto del girone di andata, straordinario per ciò che ha fatto. A lei non piace il concetto del “non aver niente da perdere”, ma questa leggerezza può essere un'arma in più contro il Milan?

“Definirla leggerezza mi sembra eccessivo. Si tratta di uno stato d'animo piacevole, abbiamo in mente dove dovremo essere a maggio. Come dicevo nelle settimane scorse è però giusto che i ragazzi si godano il privilegio di andare in campo un po' più spensierati. Non troppo, naturalmente, perché se giochi con squadre così attrezzate senza avere il giusto rispetto, rimani penalizzato”

Una partita come quella di domani può valere una sorta di green pass per la terra dei sogni?

“Noi qualche green pass ce lo siamo guadagnato, un po' di convinzioni ce le siamo prese giocando partite importanti contro squadre importanti. Ma nel senso che si diceva prima, ci aiuta ad entrare nelle competizioni in una maniera più rafforzata. Qui mi fermo, perché non penso a nient'altro all'apertura dell'ultima porta che è la quota salvezza. Nessuno deve alzare i piedi da terra”

Con le piccole l'Empoli soffre, mentre con le grandi trova più spazio.

“A me non sembra che sia così, perché anche a La Spezia siamo stati produttivi. Io guardo i progetti o le situazioni, la produttività non è legata alle occasione che si riescono a portare a termine. Poi dopo è chiaro che in spazi aperti è più facile per tutti, perché la costruzione e la ricerca necessitano di abilità differenti”

Guardando indietro, quale aspetto in cui è maggiormente cresciuto il gruppo?

“Ne abbiamo molti da migliorare, questo ci fa pensare che possiamo progredire ulteriormente. Farti un elenco di quelli migliorati sarebbe problematico perché sono tanti. Forse potrei dirti la convinzione, perché è un aspetto raggiunto anche se non completamente. La squadra ci crede sempre, vuole imporsi. Andando nello specifico siamo una squadra che ama lottare, siamo migliorati anche nei duelli individuali”

Quali difficoltà si aspetta col Milan?

“Se te lo dicessi è come se lo dicessi a Pioli. Però le difficoltà che mi aspetto sono molte, il Milan è una squadra che ha fatto numeri straordinari. Poi è chiaro che contro qualsiasi squadra ci sono prerogative che pensi possano essere superabili e punti l'accento su quelle lì. Un conto è pensarle, un conto è farle"