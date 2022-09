Empoli, tredici i convocati nazionali tra le fila dei toscani

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

L'Empoli sarà la prossima avversaria del Milan, al rientro dalla sosta. I rossoneri saranno attesi al Castellani in Toscana sabato 1° ottobre alle 20.45. Nel corso dei prossimi giorni, come riporta il sito ufficiale della società azzurra, sono ben tredici i giocatori convocati in nazionale per l'Empoli. Ecco la lista ocmpleta: Nedim Bajrami, Nicolò Cambiaghi, Liberato Cacace, Koni De Winter, Duccio Degli Innocenti, Jacopo Fazzini, Ardian Ismajli, Razvan Marin, Fabiano Parisi, Martin Satriano, Petar Stojanovic, Samir Ujkani e Guglielmo Vicario.