Nel match andato in scena contro i padroni di casa del Getafe, il Betis Siviglia è caduto ancora in campionato, sotto i colpi di Jorge Molina (60') e Dimitri Foulquier (62'). I prossimi euro-avversari del Milan dunque perdono in Liga, sprofondando al dodicesimo posto in classifica e a soli 4 punti dalla zona retrocessione.