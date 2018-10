Europa League, i risultati del week end delle rivali del Milan

È il Dudelange l'unica squadra del Gruppo F di Europa League a portare a casa la vittoria nell'ultimo turno di campionato. Per Milan, Real Betis e Olympiacos, invece, il weekend non è stato positivo. I rossoneri, purtroppo, sono usciti sconfitti dal Derby di Milano. Andiamo a vedere, invece, l'andamento delle sfide dei nostri rivali.

F91 DUDELANGE

Vince 4-1 il Dudelange. Allo Stade Jos Nosbaum, dopo il pareggio dell'ultimo turno, la formazione di Dino Toppmöller passa sul Niedercorn grazie alle reti di Couturier, Turpel (2) e Kruska. Un successo che, complice la sconfitta della capolista Jeunesse Esch, porta il Dudelange a soli tre punti dalla vetta. E nel prossimo turno (il 31 ottobre) ci sarà proprio lo scontro diretto.

OLYMPIACOS

Clamoroso ko dell'Olympiacos in casa dell'OFI Crete (1-0). Una sconfitta a sorpresa, che aumenta il distacco tra gli uomini di Pedro Martins e la testa della classifica, dove il PAOK vola a quota 19 punti (contro i 13 dei biancorossi). Un periodo complicato per l'Olympiacos, che in campionato non vince dal 24 settembre.

REAL BETIS

Cade in casa il Real Betis contro il Valladolid. Lo 0-1 dell'Estadio Benito Villamarín porta la firma di Antonito al 35' del primo tempo. Una gara anche sfortunata per i padroni di casa, a cui è mancato il guizzo decisivo per trovare la via della rete. Rimangono 12 i punti del Real Betis, che nel prossimo turno affronterà in trasferta il Getafe.