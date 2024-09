Eurorivali, alle 15.30 in campo il Bayer Leverkusen in Bundesliga

Dopo aver perso, male, la prima giornata del girone unico di Champions League, il Milan avrà due gare in campionato prima di ritornare in campo in Europa: prima il derby in programma questa sera e poi il Lecce in casa venerdì 27 sera. Poi sarà il momento della seconda giornata della massima competizione continentale: la squadra rossonera volerà in Germania per sfidare i campioni tedeschi del Bayer Leverkusen che hanno vinto all'esordio 4-0 in casa del Feyenoord. Gara in programma martedì 1° ottobre alle ore 21.

Questo il calendario del Bayer Leverkusen da qui alla gara contro il Milan:

- Domenica 22/09 (oggi), ore 15.30 - Bundesliga: Bayer Leverkusen-Wolfsburg

- Sabato 28/09, ore 18.30 - Bundesliga: Bayern Monaco-Bayer Leverkusen